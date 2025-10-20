Хоккеисты из Дмитрова обыграли соперников из Королева со счетом 10:0

В муниципалитете прошла первая игра в рамках Национальной студенческой хоккейной лиги. Спортивно-хоккейный клуб «Дмитров» победил гостей округа из команды «Королев ТУ» со счетом 10:0.

Как рассказал тренер игроков из Дмитрова Александр Порхунов, вратари у команды в полном порядке. Также отлично проявили себя основные нападающие.

Александр Порхунов поблагодарил всех болельщиков, которые собрались на первой игре нового спортивного коллектива, за поддержку.

Отметим, что Национальную студенческую хоккейную лигу основали в 2022 году. Она объединяет команды университетов Москвы, Московской области и Центрального Федерального округа. Участников лиги разделили на группы А и Б. В каждой команде собрались игроки в возрасте от 17 до 25 лет, которые защищают честь своего учебного заведения. По итогам сезона лучших хоккеистов пригласят для участия в турнирах в составе Студенческой Лиги Москвы и области против сборных других регионов России.