Хоккеисты из Чехова вышли в плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги

Выигрышами в противостоянии с «Калугой» закончился регулярный сезон НМХЛ для чеховского «Гранита». В первой встрече подопечные Дмитрия Зюзина сумели добыть волевую победу, проигрывая по ходу той игры со счетом 0:3. Окончательный результат матча — 4:3. Заброшенными шайбами у коллектива, представляющего Московскую область, отметились Филипп Поликарпов, Никита Дьяченко и дважды Егор Шевцов.

В следующем поединке «сине-белые» сумели одолеть оппонентов еще более уверенно — 3:0. Голы в активе все того же Шевцова, Дьяченко и Реваля Султанова. Заняв первое место в таблице, «Гранит» получил преимущество своей площадки в раунде плей-офф в серии до трех побед. Уже 29 марта состоится первая игра с череповецким «Металлургом».