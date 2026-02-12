Хоккеисты из Чехова примут участие во всероссийских соревнованиях

Трех спортсменов из клуба «Гранит», выступающих в Национальной молодежной хоккейной Лиге, вызвали с сборную. Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель главы Чехова Вадим Шевырев.

Теперь округ и Московскую область будут представлять игроки: № 7 Филипп Поликарпов, № 17 Даниил Климов и № 30 Михаил Иванов. Вадим Шевырев отметил, что впервые в истории клуба три воспитанника молодежной хоккейной команды «Гранит» были вызваны в состав Сборной Национальной лиги на Кубок Поколения 2026.

В этом году соревнования пройдут 28 февраля в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный». Спортсмены из Чехова в составе сборной выйдут на лед против Студенческой хоккейной лиги.

Также на мероприятие отправится и главный тренер клуба «Гранит-Чехов» Сергей Соин, которого назначили тренером Национальной молодежной хоккейной Лиги, за которую сыграют его воспитанники.