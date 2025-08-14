Хоккеисты из Чехова победили команду из Москвы на предсезонных сборах

Команда спортивной школы «Витязь» имени Владимира Васильева одержала уверенную победу в итоговом матче предсезонных сборов, которые прошли на базе комплекса «April Ice Club» в Апрелевке. В соревнованиях приняли участие юноши 2013 года рождения под руководством нового тренера Сергея Маслова.

Как отметили в Управлении физической культуры, спорта и туризма, уверенной точкой в завершении тренировок стал контрольный матч с командой спортивной школы олимпийского резерва «Синяя птица» из Москвы. Хоккеисты продемонстрировали интересный и результативный матч, разгромив соперников со счетом 8:3.

С 18 августа спортивная школа «Витязь» откроет набор в секции хоккея, футбола, сумо, дзюдо, легкой атлетики, баскетбола, волейбола, гандбола и других видов спорта. Записаться можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Инструкция по подаче заявления доступна на сайте учреждения в разделе «Запись».