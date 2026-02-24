Хоккеисты из Богородского округа стали призерами областного чемпионата

Мужская команда ФСК «Обухово» завоевала бронзу чемпионата Московской области в напряженной борьбе. Решающая игра против «Русича» из Ликино-Дулева держала болельщиков в напряжении до финального свистка.

Хозяева льда уверенно начали встречу и открыли счет после точного штрафного броска. Однако ошибки в обороне позволили гостям вырваться вперед — 1:3. К перерыву наши спортсмены совершили мощный рывок, забросили три безответные шайбы и вышли вперед — 4:3. На последних секундах периода соперник сумел сравнять счет.

Второй отрезок игры превратился в демонстрацию характера и воли к победе. Хоккеисты вышли на лед с горящими глазами. Особую красоту игре придали эффектные голы Никиты Журавлева и Владимира Бажина.

«Мы верили в победу до самого конца, даже когда счет стал опасным. В решающий момент собрали все силы и сделали нужный результат», — поделился эмоциями после матча один из игроков команды.

За несколько минут до финала «Русич» сократил разрыв до минимума — 7:6. Хозяева льда нашли ресурс для решающего броска. Итог встречи — 8:6 в пользу команды Богородского округа.