Хоккеисты из Богородского округа победили в соревнованиях на Кубок ФХМО
Команды Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа приняли участие в соревнованиях по хоккею на Кубок Федерации хоккея Московской области — 2026. Турнир проходил с 7 по 11 мая.
Спортсмены из Богородского округа показали отличную подготовку, сплоченность, командную игру и потрясающую самоотдачу.
По итогам турнира команда 2009-2010 годов рождения под руководством тренера Дмитрия Синенко стала бронзовым призером. Команда 2011–2012 годов рождения, воспитанники тренера Семена Чеботарева, завоевала серебряные медали. А команды 2013–2014 годов рождения (тренер-преподаватель Александр Иванов) и 2015–2016 годов рождения (тренер-преподаватель Алексей Ермаков) стали победителями Кубка Федерации хоккея Московской области.
Соревнования проходили второй год подряд. Ребята начали подготовку к турниру с июля прошлого года.