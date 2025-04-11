Хоккеисты из Балашихи вышли в финал первенства ЦФО среди юношей до 17 лет

С 8 по 10 апреля в Рязани проходил полуфинал первенства Центрального федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет. Команда «Балашиха» продемонстрировала отличные результаты, обеспечив себе место в финале соревнований.

На групповом этапе балашихинские хоккеисты одержали уверенные победы над командами «Рязань-ВДВ» (14:4) и «Полет» из Рыбинска (10:1). В напряженном матче с ярославским «Локомотивом» они сыграли вничью 3:3, уступив в овертайме со счетом 3:4. Эти результаты позволили «Балашихе» занять второе место в группе и выйти в финал ЦФО.

Финальный этап турнира состоится с 18 по 20 апреля в Ярославле. В нем примут участие команды «Локомотив» (Ярославль), «Локомотив-2004» (Ярославль), «Химик» (Воскресенск) и «Балашиха». Победитель финала получит право представлять Центральный федеральный округ на Всероссийском финале Кубка Владислава Третьяка U17, который пройдет с 27 апреля по 6 мая 2025 года в Альметьевске.