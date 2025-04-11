Хоккеисты из Балашихи прошли тестирование на уровень технических навыков

В рамках сотрудничества спортшколы имени Ляпкина с Московской государственной академией физической культуры для юных хоккеистов команды «Балашиха» 2011 года рождения провели тестирование. Мероприятие состоялось в спортивной школе «Сибирь» под руководством методиста Сибиркина и аспиранта кафедры теории и методики футбола и хоккея Гаврилова.

Программа тестирования включала оценку слаломного передвижения на коньках без шайбы и с шайбой, а также контроль частоты работы кистей рук при дриблинге, включая имитацию обводки под удобную и неудобную руку. Эти упражнения направлены на выявление индивидуальных особенностей игроков и оптимизацию тренировочного процесса.

Ранее команда «Балашиха» 2011 года рождения стала победителем финального этапа Первенства Центрального федерального округа по хоккею среди юношей до 14 лет, который прошел в Орле с первого по четвертое апреля. Теперь команда представит Московскую область и Центральный федеральный округ на Всероссийском финале Кубка Владислава Третьяка U14, который состоится с 20 по 26 апреля в Екатеринбурге.