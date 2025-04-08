Хоккеисты из Балашихи представят ЦФО в финале Кубка Владислава Третьяка

В Орле прошел финальный этап первенства Центрального федерального округа по хоккею среди юношей до 14 лет. Хоккейная команда «Балашиха» завоевала право представлять Московскую область и ЦФО в финале Кубка Владислава Третьяка, который пройдет в Екатеринбурге.

На групповом этапе балашихинские хоккеисты продемонстрировали впечатляющую игру, одержав победу над подольским «Витязем» со счетом 3:1, а затем разгромив воронежское «Созвездие» с результатом 14:2. В финальной встрече команда из Балашихи уверенно победила «Атлант» из Мытищ, завершив матч со счетом 6:1.

По итогам турнира звание лучшего бомбардира присвоили Леониду Грибову, а лучшим вратарем турнира оказался Артем Марков, что говорит о высоком уровне игры и командной сплоченности. Отметим, что в прошлом сезоне хоккейная команда «Балашиха» уже завоевала Кубок Владислава Третьяка, ее участники стали чемпионами России среди юношей 2011 года рождения.

Кубок Владислава Третьяка — одно из самых старых детско-юношеских соревнований в России. Спортивное событие охватывает десятки городов страны и становится первым опытом больших турниров для тысяч юных хоккеистов.