Юные хоккеисты из Балашихи победили в матче турнира за Кубок Овечкина

Хоккейная команда воспитанников спортшколы из Балашихи победила на турнире за Кубок Александра Овечкина. Юные спортсмены обыграли команду из Челябинска.

Ребята из спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Евгеньевича Ляпкина одержали победу над челябинской командой «Трактор». Первую игру турнира хоккеисты из Балашихи закончили со счетом 6:2 в свою пользу.

Напомним, чемпионат за кубок Александра Овечкина стартовал 5 августа на льду арены имени Владимира Петрова в Красногорске. Всего в турнире участвует 16 команд из России, Белоруссии и Казахстана. Финальные игры пройдут 10 августа.

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