Хоккеисты из Балашихи открыли сезон на первенствах Москвы и Московской области

Юные хоккеисты детско-юношеских команд Балашихи открыли сезон игр на первенстве Москвы и первенстве Московской области. Турниры, охватывающие различные возрастные категории, продлятся с сентября 2025 года до конца января 2026 года.

По итогам уже прошедших матчей балашихинские команды показали отличные результаты. В открытом первенстве Московской области среди игроков 2012 года рождения команда «Балашиха» одержала уверенную победу над командой «Химик» со счетом 3:0. В первенстве Москвы среди игроков 2015 года рождения хоккеисты Балашихи выиграли у команды «Атлант» из Мытищ с результатом 15:14, показав напряженную и захватывающую игру. В первенстве Московской области 2016 года рождения команда «Балашиха» разгромила соперников из команды «Лобня» со счетом 10:1. В первенстве Москвы среди игроков 2013 года рождения команда «ХК Балашиха» одержала победу над командой «Дмитров» с результатом 8:3. Кроме того, в первенстве Московской области 2014 года рождения балашихинские хоккеисты выиграли у команды «Химик» со счетом 13:1.

Спортивная школа олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина, основанная в Балашихе в мае 2008 года, является центром подготовки юных спортсменов. В школе функционируют 12 отделений дополнительного образования по различным видам спорта, а хоккейный клуб включает девять команд в разных возрастных категориях. Хоккеисты школы принимают активное участие в официальных соревнованиях, проводимых Федерацией хоккея города Москвы и Федерацией хоккея Московской области.

Новый сезон обещает стать насыщенным и интересным, а достижения балашихинских команд свидетельствуют о высоком уровне спортивной подготовки и большом потенциале юных атлетов. Жители и болельщики Балашихи с нетерпением ждут новых ярких побед своих хоккейных коллективов.