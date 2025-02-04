Хоккеисты из «Активного долголетия» проведут турниры в 4 округах Подмосковья

Участники проекта «Активное долголетие» поддерживают здоровье и улучшают физическую подготовку на тренировках по хоккею. В этом году межрайонные турниры проведут в четырех округах: Воскресенске, Коломне, Саранске и Луховицах.

Межрайонные турниры по хоккею проводят ежегодно. Они не только способствуют укреплению здоровья и активному образу жизни, но и создают возможность для дружеского взаимодействия между пенсионерами из разных округов. В Минсоцразвития Московской области отметили, что в прошлом сезоне состоялось четыре турнира.

Пенсионеры из Воскресенска в рамках проекта играют в хоккей каждый четверг. Капитан команды Андрей Залесин отметил, что у них нет профессиональных спортсменов, но есть любовь к этому виду спорта. Именно поэтому участники «Активного долголетия» используют любую возможность выйти на лед.