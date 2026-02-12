Хоккеисты академии Фетисова из Домодедова стали победителями первенства Московской области

Детская команда хоккейной Академии Фетисова заняла первое место в первенстве Московской области по хоккею в сезоне 2025–2026 годов. С юными спортсменами на льду физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» встретились легендарный хоккеист, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский.

Встреча прошла в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Ребята продемонстрировали почетным гостям свое мастерство и игровые навыки на обновленной ледовой арене, которая за последние годы стала одной из ключевых площадок для развития детского хоккея в округе .

Академия Фетисова входит в число сильнейших хоккейных школ страны. В Домодедове в ней занимаются более 280 детей, в том числе на бесплатной основе. Муниципалитет оказывает поддержку академии, включая предоставление субсидий и создание необходимой инфраструктуры для тренировочного процесса .

«Для нас важно, чтобы у детей была возможность расти, развиваться и добиваться высоких результатов дома, в Домодедове», — подчеркнула Евгения Хрусталева.