Хоккеистки из Наро-Фоминска победили на областном турнире

Женская хоккейная команда «Армата» из Наро-Фоминского округа одержала четыре победы в четырех матчах на турнире в Домодедово. Двухдневный хоккейный фестиваль прошел 14–15 февраля и собрал сильных соперников, демонстрировавших высокий уровень игры.

С первых минут турнира «Армата» задала победный темп. Наши хоккеистки показали безупречную вратарскую линию, выверенную тактику и искрометные комбинации, завершавшиеся точными бросками. Зрители увидели все лучшее, что есть в женском хоккее.

Итог выступления оказался впечатляющим: четыре игры — четыре победы. Ни одного поражения, только уверенное движение к главному трофею. Команда не просто завоевала кубок, но и продемонстрировала эталонный хоккей с первой до последней минуты.

Поздравляем хоккеисток и тренерский штаб с блестящим стартом сезона! Благодарим болельщиков за поддержку, а организаторов турнира в Домодедово — за настоящий праздник спорта.