Хоккеистки из Дмитрова стали победительницами международного турнира

Соревнования по хоккею с шайбой среди девочек до 14 лет завершились в Алтайском крае. Турнир «Кубок Алтая» собрал четыре сильные команды из Москвы, Иркутской области, Алтайского края и Казахстана.

Дмитровский округ представляли воспитанницы отделения хоккея спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко. Вера Шаланина, Екатерина Пастушок и Динара Фирулева выступали в составе московского хоккейного клуба «Ледяная армия».

Каждая команда сыграла на турнире по пять матчей. «Ледяная Армия» показала уверенную игру, одержав победы во всех встречах. В плей-офф хоккеистки уверенно разгромили соперниц со счетом 17:0, а в финале выиграли со счетом 3:2 и стали победительницами турнира.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин поздравил спортсменок с заслуженной победой и пожелал не останавливаться на достигнутом, продолжая радовать болельщиков яркими выступлениями на льду.