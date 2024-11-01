Хоккеист Владислав Третьяк провел мастер-класс для спортсменов в Дмитрове

Участниками занятия стали 36 юных голкиперов из разных городов России. Они приехали на учебно-тренировочные сборы в Ледовый дворец Дмитрова.

«Школа вратарей Третьяка» функционирует на базе спортивного сооружения уже 15 лет. Мастер-класс заслуженного тренера России проходил на ледовой арене. В течение двух часов спортсмены отрабатывали различные хоккейные элементы.

С Владиславом Третьяком встретилась и временно исполняющий полномочия главы городского округа Оксана Котова. Президент Федерации хоккея России поделился воспоминаниями о своем детстве в Орудьево.

«Мне Дмитров в последнее время очень нравится, он преобразился, помолодел и похорошел. И я рад каждый раз быть на родной для меня земле», — рассказал Третьяк. Знаменитый голкипер подарил Оксане Котовой на память юбилейный фотоальбом «75 лет отечественному хоккею».

«Дмитровчане гордятся своим великим земляком. Мы всегда рады приветствовать этого прославленного спортсмена на его родине» — сказала глава муниципалитета.

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