Хоккеист Вячеслав Фетисов провел тренировку на льду для педагогов в Домодедове

Праздник на льду организовали для педагогов в Домодедове. Мероприятие приурочили к Международному женскому дню.

Подарок к 8 Марта жительницам Домодедова сделал двукратный олимпийский чемпион депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Мероприятие провели в спортивном комплексе «Легенда».

Педагоги покатались на коньках и поучаствовали в тематических конкурсах. Некоторые даже попробовали отработать хоккейные приемы.

Необычный праздник состоялся в рамках сотрудничества между академией хоккея и управлением образования администрации городского округа Домодедово. Наставниками на льду стали юные хоккеистки.

«Такой прекрасный праздничный весенний день! Мы пришли сюда со своими сотрудниками, семьей и получаем массу удовольствия», — поделилась директор детского морского центра «Альбатрос» Ольга Бычкова.