Хоккеист из Можайска установил новый рекорд клуба «Юнисон-Москва»

Хоккеист из Можайска Захар Хвостов стал самым молодым автором гола в Высшей лиге. Он успешно атаковал ворота соперника в возрасте 18 лет и 114 дней.

Захар Хвостов выступает в Высшей хоккейной лиге в команде «Юнисон-Москва» защитником. В матче против «Олимпии» он забил гол в ворота соперника и стал самым молодым автором.

Захар Хвостов до 2022 года играл за команду «Драгуны Можайск» Дворца спорта «Багратион». Затем он перешел в «СКА-Стрельна Санкт-Петербург», а в 2023 стал играть в «Юнисон-Москва», где успешно провел несколько сезонов.

Отметим, Можайская спортивная школа — кузница для профессиональных хоккейных команд. Около 40 человек уже перешли в сборные высшего ранга за несколько лет. Например, воспитанник Дворца спорта «Багратион» Александр Андросов играет в составе команды «Атлант» в Мытищах и входит в сборную Московской области по хоккею, а Семен Шведов и Захар Хвостов состоят в Высшей лиге за «Юнисон-Москва».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона: катков, оздоровительных центров, манежей, стадионов, бассейнов и не только.