Хоккеист из Котельников стал призером международного турнира

Открытый международный турнир по настольному хоккею прошел в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие три спортсмена из спортивной школы «Котельники».

Турнир является частью серии «Гранд Скорпион Прикс». По его результатам производится отбор на чемпионат мира. В состязаниях участвовало более 70 спортсменов из России, Белоруссии и Узбекистана.

Станислав Капсамун из Котельников сумел пробиться в плей-офф соревнований через сетку квалификационного и отборочного турниров высшего дивизиона. Спортсмен попал в десятку лучших игроков по итогам соревнований и получил памятный приз.

Еще один воспитанник спортшколы «Котельники» Максим Буханцов, выступавший во втором дивизионе турнира, стал бронзовым призером.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».