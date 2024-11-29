Хоккеист из Балашихи забил первую шайбу за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Данил Пивчулин, уроженец Балашихи, отметился заброшенной шайбой в своем дебютном сезоне в Континентальной хоккейной лиге. В свой 21 год он уже демонстрирует значительный потенциал, хотя его путь к профессиональному хоккею был непростым.

Данил начал свою карьеру в юношеской команде «Олимпиец» из Балашихи, пройдя путь, который также включал команду «Сахалинские акулы», перед тем, как стать частью московского клуба.

«Я горжусь тем, что представляю свой родной город. Хоккей — это то, чем я занимаюсь с детства, и я рад, что смог добиться первых успехов», — отметил Пивчулин.

В сезоне 2020/2021 ему не было равных в «Олимпийце». За команду Сахалина он играл полтора сезона, а в декабре 2022 года перешел в московский «Спартак».

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