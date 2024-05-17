Хоккеист Игорь Гераськин привез Кубок Гагарина в Клин | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 13:57 Хоккеист Игорь Гераськин привез Кубок Гагарина в Клин фото: Залина Ильясова

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Главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина — доставили в родной город хоккеиста Игоря Гераськина. Он играет в составе ХК «Металлург», который в этом сезоне выиграл турнир.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что кубок выставили в клинском Ледовом дворце имени Валерия Харламова. Там же прошла встреча жителей со своим титулованным земляком Игорем Гераськиным.

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Обладателем престижного трофея клинчанин стал по итогам сезона КХЛ 2023/2024. В финале, который прошел в апреле, магнитогорский клуб «Металлург» обыграл «Локомотив» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

На презентации трофея Гераськин пообщался с земляками, сфотографировался и раздал автографы всем желающим.

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