Ход строительства пристройки к школе № 14 проверили в Коломне

Новый четырехэтажный корпус возводят рядом с основным зданием школы, построенным в 1979 году. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 30%.

Глава округа Александр Гречищев совместно с начальником управления образования Яниной Щегловой и родителями учеников осмотрели строительную площадку. В настоящее время работы ведутся на всех этажах: выполняется стяжка полов, монтируется металлический каркас, устанавливаются стеклопакеты и возводятся основания для входных групп.

Александр Гречищев отметил, что, в отличие от капитально отремонтированного старого здания, новая пристройка будет соответствовать всем современным требованиям. В ней оборудуют 26 классов для старшеклассников, 10 лабораторий, мастерские, кабинет кулинарии и шитья, а также просторный спортивный зал.

Янина Щеглова подчеркнула, что это самая большая школа города, где обучается 1500 детей, а более 500 человек — во вторую смену. Новая пристройка позволит перейти на односменный режим работы, что даст ученикам больше возможностей для дополнительного образования и секций. Она также поблагодарила губернатора Московской области за поддержку проекта, отметив, что объект возводится интенсивными темпами и может быть сдан даже раньше запланированного срока.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета. Летом подрядчик приступит к благоустройству школьной территории.