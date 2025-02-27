Ход строительства новых очистных сооружений проверили в Лыткарине

В округе активно продолжается строительство новых очистных сооружений, которые призваны обеспечить более эффективную и экологичную очистку сточных вод. Ход работ на строительной площадке был проверен в рамках выездной инспекции.

На данный момент на объекте проводятся отделочные работы, параллельно осуществляется монтаж технологического оборудования. Также возводится комплекс компостирования, ведутся работы по прокладке внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройству территории.

Строительство комплекса инженерных систем ведется с применением передовых технологий. Проектная мощность новых очистных сооружений составляет 30 тысяч кубических метров в сутки.

После ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений, сточные воды пройдут полный цикл обработки, включающий в себя несколько этапов. Сначала будет осуществляться механическая очистка. Затем сточные воды будут подвергнуты биологической очистке. После этого проведут доочистку на специальных фильтрах, а завершающим этапом станет обеззараживание воды с использованием современных ультрафиолетовых установок.

Благодаря внедрению данных технологий, значительно повысится качество очищенной воды, а воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму.