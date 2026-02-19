Ход строительства детской поликлиники проверили в Пушкино

Депутат Дмитрий Кульков и начальник медико-санитарной части No 154 Иван Богомолов осмотрели здание будущей детской поликлиники в микрорайоне Северный города Красноармейска. Они оценили, как продвигаются ремонтные работы на объекте.

Подрядчик уже заменил старые деревянные окна на современные стеклопакеты. В помещениях стало теплее и светлее. Иван Богомолов провел для депутата экскурсию по зданию. Участники осмотрели планировку кабинетов.

«Проект внутреннего устройства разрабатывали вместе с медиками. Это поможет создать удобное пространство для врачей, детей и их родителей», — рассказал Богомолов.

В ближайшее время начнется монтаж инженерных коммуникаций и чистовая отделка. В здании сделают два отдельных входа — для неотложной помощи и планового приема. Такое решение позволит разделить потоки посетителей.

Ремонтные работы планируют завершить в 2027 году.