Ход ремонта в хоровой школе «Дубна» оценили представители руководства

В городском округе Дубна на улице Векслера, 22, капитальный ремонт второго корпуса Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» идет с опережением графика. На крыше здания в ближайшее время начнут укладывать металл, а на втором этаже уже установили часть окон.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров рассказал о дальнейших планах: «Расставляем маяки и начинаем готовиться к бетонно-монолитным работам. Всю весну и начало лета это будут черновые отделочные работы, затем перейдем к электрике и подготовке к чистовым работам. В летний период займемся фасадом».

В некоторых помещениях проводят перепланировку и возводят новые стены для будущих классов. Ход ремонта оценили родители воспитанников и руководство хоровой школы. Заместитель директора Ольга Шамкина отметила, что работы не мешают учебному процессу, а здание заметно преобразилось.

Подрядчик начал демонтажные работы в декабре прошлого года. Ориентировочный срок завершения капитального ремонта — осень 2026 года. Сегодня в Детской хоровой школе мальчиков и юношей в Дубне занимаются более 500 учащихся от 4 до 18 лет.