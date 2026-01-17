Ход ремонта и качество теплоснабжения проверили в жилом доме Солнечногорска

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Выездная проверка прошла в микрорайоне Рекинцо. Специалисты проверили ремонтные работы в подвале и измерили температуру в квартирах.

Заместитель главы округа Леонид Степанов вместе с представителями управляющей компании провел выездную проверку многоквартирного дома № 2. Поводом для проведения контрольных мероприятий стали жалобы жителей на качество горячего водоснабжения. В доме установили новый узел учета потребления тепловой энергии и горячей воды.

Леонид Степанов отметил, что администрация совместно с компанией «Газпромтеплоэнерго» проведет проверку для выявления причин проблемы с подачей горячей воды. Это позволит оценить работу нового узла учета и восстановить подачу ресурса в надлежащем качестве.

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в подвальной части здания выполнила подрядная организация «Лидер -Строй».