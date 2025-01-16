Ход ремонта Дома культуры в деревне Молзино проверили в Богородском округе

Депутат от фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Ольга Попова посетила сельский Дом культуры в деревне Молзино, чтобы проконтролировать ход ремонтных работ на сцене. В рамках обновления завершены такие важные изменения, как установка новых световых приборов, укладка современного пола, замена кресел, а также монтаж новой системы пожарной безопасности.

Ремонтные работы стали возможны благодаря инициативе председателя Совета депутатов Богородского округа Владимира Хватова и поддержке депутатского корпуса. В прошлом году учреждению было выделено финансирование на выполнение ряда важных задач: замена механики сцены, установка нового светового оборудования, обновление системы пожарной сигнализации и оповещения об эвакуации, установка охранной сигнализации и замена покрытия сцены.

Ольга Попова регулярно следит за процессом обновления Дома культуры и поддерживает тесное взаимодействие с его руководством. Она сообщила, что совсем скоро обновленный Сельский дом культуры в Молзино станет еще более комфортным местом для творчества, мероприятий и встреч.