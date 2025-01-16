Ход ремонта Дома культуры поселка Зеленый проверили в Богородском округе

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богородского округа Алексей Печенкин и заместитель главы администрации округа Сергей Пастухов побывали на объекте. Они отметили значительный прогресс в восстановлении здания.

С момента передачи Дома культуры в муниципальную собственность начались масштабные работы по его восстановлению. Проведен капитальный ремонт крыши и системы отопления, а также обновлены внутренние помещения. Установлены новые системы безопасности, включая пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, заменены двери и окна, закуплена новая мебель.

Ремонт проходит поэтапно. В прошлом году завершились работы в зрительном зале, где обновили пол, стены и потолок, а также установили новые кресла. В текущем году планируют завершить обновление сцены и модернизировать оборудование, включая световые и звуковые системы. Дом культуры продолжает оставаться важным центром для жителей, предлагая разнообразные возможности для досуга и самовыражения.