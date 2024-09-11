Более 10 участков водопроводных сетей заменили в Серпухове в этом году

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты запустили дизельные генераторы мощностью 560 киловатт каждый на водозаборном узле № 3,9. Он обеспечивает водой центральную часть Серпухова и микрорайон Ивановские дворики. Также смонтировали три отключающие задвижки для двух независимых источников водоснабжения котельной № 21 на Звездной улице, заменили 17 запорных арматур. Помимо этого, выполнили перекладку сетей протяженностью 500 метров на улицах Текстильной и Красный Текстильщик, на Мотозаводском и 1-м Широком переулках, в деревне Борисово Васильевское, в селе Липицы и в Пролетарском поселке на двух участках. Рабочие также заменили пять пожарных гидрантов, погружные насосы на 10 артезианских скважинах, отремонтировали 105 колодцев, кровлю водозабора № 9 в деревне Калиново и насосную станцию в Оболенске. Сейчас продолжается капитальные ремонт фасада насосной станции в деревне Фенино. Подрядчик должен управиться до 1 октября 2024 года.

В рамках «Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» смонтировали станции обезжелезивания в Волохове.

До конца декабря должны запустить дизельный генератор мощностью 400 киловатт на водозаборном участке № 8, реконструировать внутриквартальные сети в селе Липицы и участок водовода на Полевой улице.

В рамках инвестиционной программы реконструируют участок водовода на Межевой улице, напорный коллектор, проходящий под трассой М2, и оборудование на насосной станции № 237 в Оболенске и насосной станции № 7 на Весенней улице.

Уже завершена модернизация оборудования на станции № 3, переложили сети водоотведения в поселках Мирный, Пролетарский, в деревнях Васильевское и Московка. Рабочие также заменили пять агрегатов на насосных станциях № 1 и № 2 в Пролетарском поселке, в Шарапове Охоте и в деревне Балково; капитально отремонтировали кровлю на насосных станциях № 2 и № 4. Подрядчик монтирует систему управления насосами на станции № 2. До 1 октября должны заменить насос в Пролетарском поселке. Также отремонтировали 96 канализационных колодцев.

Продолжается вынос напорного коллектора из-под здания Ледовой арены в Пограничном поселке.

До 15 октября завершат перекладку участка коллектора на Звездной улице.

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