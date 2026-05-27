Ход работ по благоустройству дворов: итоги выезда в Воскресенск и Коломну

Благоустройство дворов в Воскресенске и Коломне проверил замглавы министерства по содержанию территорий Подмосковья Всеволод Волосевич. По результатам выезда поручили предусмотреть отвод воды и взять на контроль пешеходные коммуникации.

В Воскресенске продолжается благоустро йство дворов на улицах Ломоносова, Калинина, а также в поселке Хорлово на улицах Школьной и Зайцева. Тротуары обновляют от села Усадище, улицы Королькова до улицы Фабрика. Ямочный ремонт проведут на улицах Октябрьской, Железнодорожной и Пионерской.

В Коломне в порядок приведут дворы на Горького, проспекте Кирова, улицах Зеленой, Гагарина и на площади Советской. Пешеходные коммуникации обновят на улице Советской к остановке «Сосновая» и от остановки «Мосэнерго» к школе № 21. Ямы отремонтируют на улицах Ленина и Шилова.

Глава министерства Игорь Даниленко ранее отметил, что в регионе стараются максимально внедрять современные технологии и автоматизированные системы.

«За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий. В этом году в план вошло 423 двора в 56 муниципальных образованиях региона», — отметил он.

В Коломне поручили обновить тротуар у улицы Огородной, дом 89 и детского сада, а на улице Ларцевы поляны переделают неудачную установку борта.