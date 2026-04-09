Ход работ на объектах коммунального хозяйства проверили в Ленинском округе

На станции производительностью 40 тысяч кубометров в сутки реконструируют несколько километров напорной сети диаметром 1000 миллиметров. Подрядчик заверил, что все работы будут закончены до конца текущего года. Для устранения неприятных запахов на станции ежеквартально проводят регламентные работы по замене фильтрующих элементов в адсорберах. Установку новых электроприводов задвижек планируют завершить в третьем квартале 2026 года.

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства ведет масштабную программу по реконструкции коммунальной инфраструктуры в Московской области. В рамках госпрограммы на главной канализационной насосной станции Видное реконструируется несколько километров напорной сети диаметром 1000 миллиметров. Подрядчик заверил, что все работы будут закончены до конца текущего года, и объект будет полностью сдан в эксплуатацию», — отметил Дмитрий Лабыкин.

Вторым объектом инспекции стали очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в поселке Горки Ленинские. Полную реконструкцию объекта с последующим открытием планируют завершить в четвертом квартале 2027 года. На текущий момент строители выполнили большой объем подготовительных работ: проложили временный обводной трубопровод и смонтировали три канализационных колодца, биопруды вывели из технологической цепочки, завершили вывоз ила и техногенного грунта объемом более 12 тысяч кубометров, провели геологические исследования грунта, подготовили пилотный котлован и площадку под погружение шпунтового ограждения для вторичных отстойников.

Также на объекте в Горках Ленинских завершен монтаж системы видеонаблюдения, проведена вертикальная планировка временных дорог и завезено оборудование для бетонных работ. Площадка полностью готова к началу монолитного этапа строительства.

«В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах, — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.