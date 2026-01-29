Ход капремонта школы и благоустройства сквера проверил глава Серпухова

Алексей Шимко проинспектировал работы на объектах в селе Липицы и городе Пущино. В Липицкой школе продолжается капитальный ремонт, который идет по графику.

В Липицкой школе имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова на втором и третьем этажах уже закончена кладка перегородок, на первом этаже эти работы планируют завершить до конца недели. Завершена заливка плиты основания первого этажа, полностью выполнены электромонтажные и канализационные работы. В ближайшее время подрядчик приступит к установке слаботочных систем и вентиляции. Весной и летом запланировано благоустройство прилегающей территории.

В сквере дважды Героя Советского Союза М. В. Кузнецова в Пущино в прошлом году завершили масштабное благоустройство. Объект стал победителем всероссийского голосования в 2024 году. Отмечается наличие проблем с покрытием на подпорных стенках, которые рассмотрят после наступления благоприятных погодных условий. Планируется совместный выезд с подрядчиком для оценки и устранения недостатков.

Также по обращениям жителей домов номер 32 микрорайона «В» и номер 28 микрорайона «АБ» провели выезд на место для проверки проблем с протечкой балкона и крыши. Работы по устранению протечек на балконе выполнены, ситуация нормализовалась. Проблема наледи на кровле находится под постоянным контролем.