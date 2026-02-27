Ход капитального ремонта гимназии в Сходне оценили депутаты и общественники

В микрорайоне Сходня городского округа Химки депутаты и представители общественности проверили, как проходит капитальный ремонт в гимназии №23. На текущий момент на объекте завершили укрепление фундамента, рабочие занимаются возведением стен и утеплением фасада.

В выездном совещании приняли участие местный депутат Руслан Шаипов, директор гимназии Олеся Климачева и сотрудники управления по образованию. Они осмотрели строительную площадку и обсудили график работ. Руслан Шаипов отметил, что подрядчик активно работает над внешним контуром здания.

Строители также начали монтировать утепление фасадов и заменять кровлю в центральном корпусе. Олеся Климачева подчеркнула, что ремонт ведется комплексно: после черновых работ строители приступают к отделке и оснащению помещений.

«Мы перестраиваем классы с учетом современных требований к образовательному процессу. Важно, что работы идут по графику: пока одни бригады заняты фасадом и кровлей, другие готовят внутренние перегородки. Это позволяет не терять время и рассчитывать, что 1 сентября школа откроет двери», — рассказала директор гимназии.