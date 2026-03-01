Ход капитального ремонта гимназии проинспектировали в Химках

Депутаты и общественники городского округа Химки проинспектировали ход капитального ремонта в гимназии № 23 микрорайона Сходня. Здание после обновления примет 400 учеников.

Строители уже завершили укрепление фундамента и приступили к возведению стен будущих кабинетов. Параллельно ведется утепление фасадов и замена кровли в центральном корпусе. В выездном совещании участвовали депутат Руслан Шаипов, директор гимназии Олеся Климачева и представители управления по образованию.

«Фундамент — основа любого здания, и здесь этот этап уже позади. Сейчас важно качественно закрыть тепловой контур, чтобы внутри было комфортно в любой сезон. На втором и третьем этажах уже стоят новые окна, видно, как преображается внешний облик корпусов», — отметил Руслан Шаипов.

Подрядчик вышел на активную стадию работ по внешнему контуру здания. Строители монтируют утепление фасадов и возводят перегородки в блоках гимназии.

«Мы перестраиваем классы с учетом современных требований к образовательному процессу. Пока одни бригады заняты фасадом и кровлей, другие готовят внутренние перегородки. Это позволяет не терять время и рассчитывать, что 1 сентября школа откроет двери», — рассказала директор гимназии Олеся Климачева.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский напомнил, что проект предполагает не просто обновление здания, а создание современной и безопасной среды для школьников. Работы ведутся комплексно, строители не затягивают с черновой отделкой и готовятся оснащать помещения.