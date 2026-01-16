Ход капитального ремонта гимназии № 23 проверили в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Подтопление, обнаруженное в конце 2025 года, стабилизировали. Теперь работы проводятся в штатном режиме.

Главный инженер генеральной подрядной организации Александр Панько сказал, что договор с предыдущим субподрядчиком расторгнут из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас на объекте новая команда, она догоняет график и стремится выполнить ключевые этапы раньше запланированных сроков. Одновременно разрабатываются инженерные меры для полного решения проблемы.

Рабочая комиссия высоко оценила темпы ремонта. В нее вошли председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, его заместитель Руслан Шаипов, директор школы Олеся Климачева и представители администрации.

Сергей Малиновский отметил, что гимназия № 23 играет ключевую роль в жизни микрорайона Сходня, поэтому важна полноценная модернизация здания. Образовательная среда должна соответствовать всем современным требованиям. Сейчас завершается демонтаж. Ремонт фасада и замена кровли стартуют на следующей неделе.

Капитальный ремонт ведется по Народной программе «Единой России». Школа рассчитана на 400 учащихся, после обновления она примет средние и старшие классы.