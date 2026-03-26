«Хочу быть полезным». Ветеран СВО Кирилл Соснин — о проекте «Герои Подмосковья»
Директор спортивной школы в Люберцах стал участником проекта «Герои Подмосковья»
Участник СВО Кирилл Соснин возглавил старейшую спортивную школу в Люберцах. Параллельно он учится по программе «Герои Подмосковья».
Кирилл Соснин родился в Дальнереченске. Один дед был кадровым офицером, а другой — заслуженным учителем России. С детства будущий герой впитывал военную выправку и уважение к педагогике.
В 2009 году Кирилл переехал в Подмосковье. Срочную службу он проходил в 45-м отдельном разведывательном полку спецназа ВДВ. После начала СВО он ушел на передовую, и вернулся в мае 2023 года. На полях спецоперации боец управлял штурмовиками. После возвращения домой Кирилл возглавил местную спортивную школу.
Учреждение открылось в 1955 году. Сейчас там открыто 12 отделений, где занимаются 1,5 тысячи ребят и работают 37 тренеров.
В сентябре Кирилл Соснин стал участником программы «Герои Подмосковья». Она направлена на помощь ветеранам в адаптации и построении карьеры.
«Решил сразу: надо участвовать. Хочу быть полезным своему округу, людям, которые здесь живут», — сказал он.
Третий модуль программы завершился в феврале. Сейчас финалисты пишут дипломные работы. Тема Кирилла — «Государственно-частное партнерство в спорте в Люберцах». Куратором ветерана стал глава округа Владимир Волков.
«Владимир Михайлович включен в процесс по полной. Мы на связи круглосуточно. В любую минуту могу позвонить, спросить совета, обсудить проблему. Это реально помогает не плавать в теории, а решать вопросы здесь и сейчас», — рассказывает Соснин.
Он отметил, что такая поддержка дает лучшее понимание того, как работает система, и возможность быстро адаптироваться на новой работе.