Хлебзавод в Щелкове расширил ассортимент продукции

Предприятие «Щелковохлеб» с более чем столетней историей делает шаг к расширению ассортимента, запуская два новых производственных участка по выпуску багетов и эклеров. Эти продукты станут новинкой для компании, которая на данный момент производит около 160 видов хлебобулочных и кондитерских изделий.

В начале осени завод объявил о намерении пересмотреть ассортимент в ответ на меняющиеся предпочтения потребителей, заменяя малопопулярные продукты на новые. До сих пор «Щелковохлеб» специализировался на традиционных хлебах и батонах, а багеты производились лишь к Новому году, но пользовались высоким спросом.

«По результатам дегустаций наши багеты всегда получали самые высокие оценки», — говорит директор предприятия Андрей Трофимов.

Первые багеты от «Щелковохлеб» появятся в продаже в начале ноября в фирменных магазинах завода, а затем будут доступны и в розничных сетях. Планируется ежедневное производство пяти тонн багетов.

Вторая новинка — эклеры, которые также имеют французские корни. Ежедневно будет производиться тонна этих пирожных. Если они понравятся жителям Подмосковья и Москвы, объемы производства будут увеличены. Эклеры заменят часть пирожных, спрос на которые снизился.

Расширение производства подтверждает стабильную работу завода и является попыткой выйти на новый этап развития и расширить рынки сбыта. Это также способствует созданию новых рабочих мест в Щелково. Завод активно набирает специалистов, обучая их за счёт предприятия.

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