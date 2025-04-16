Хлебокомбинат 1936 года постройки реконструировали в Егорьевске

Главгосстройнадзор Московской области выдал положительное заключение по итогам проверки реконструированного хлебокомбината в Егорьевске. Теперь предприятие может начать подготовку документов для ввода обновленного производства в эксплуатацию.

В рамках реконструкции специалисты установили современную автоматизированную печь. Модернизация позволит обеспечить выпуск до 700 килограммов продукции в час и расширить ассортимент.

Предприятие, которое работает с 1936 года, сохранило традиции качества. Хлебозавод соблюдает строгие стандарты производства и остается популярным среди потребителей.

Проект реконструкции реализовали с помощью Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.