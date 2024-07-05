Хирургу из Лобни вручили свидетельство на социальную ипотеку

Фото: Администрация г.о. Лобня

Хирург Ирина Звягина из Лобни стала обладателем сертификата по программе «Социальная ипотека». Его торжественно вручили на церемонии в Доме правительства Московской области.

Ирина — многодетная мама. Она трудится в Лобненской центральной городской больнице больше трех лет. До получения ипотеки большая семья врача снимала жилье.

«Моя мечта стала явью. Благодаря поддержке министерства здравоохранения у меня появилась возможность приобрести собственную квартиру. Сейчас моя семья с тремя детьми с нетерпением ждет переезда в новое жилье», — рассказала Звягина.

Благодаря программе социальной ипотеки сотрудники платят по кредиту только проценты. Половину суммы они получают в качестве первоначального взноса, остаток им компенсируют ежемесячно следующие 10 лет.

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