Хирургическое отделение больницы Коломны возобновило прием детей

В отделении помогают детям с аппендицитом, ущемленной грыжей, непроходимостью кишечника и другими патологиями, которые требуют экстренного хирургического вмешательства. Такая помощь бывает необходима в 20 случаях из 100.

«Хирурги гарантированно принимают тех детей, которых родители сами привозят в приемное отделение. Уже сейчас достигнута договоренность со скорой помощью, чтобы и бригады маршрутизировали детей в Коломну для решения вопроса об исключении хирургической патологии или для проведения оперативных вмешательств по экстренным показаниям. Но все же важно понимать, что, если родители вызывают бригаду скорой помощи, отдел госпитализации принимает окончательное решение, куда везти ребенка исходя из его состояния, предполагаемого диагноза и наличия свободных мест», — отметил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Плановые хирургические операции для детей до сих пор проводят в специализированных медучреждениях. Туда же продолжат направлять юных пациентов с тяжелыми патологиями.

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