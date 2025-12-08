Хирургический корпус Подольской больницы реконструируют до конца года

Хирургический корпус областной клинической больницы реконструируют в Подольске. Ремонт в здании уже завершается — там ведут пусконаладку коммуникаций и лифтов. Завершить все работы планируют до конца года.

Как рассказали в региональном Минстрое, в рамках реконструкции в корпусе обустроят реанимационное отделение и актовый зал.

«Отделение реанимации будет соединено с приемным покоем регионального сосудистого центра и операционной через лифт. Это позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств пациенту», — рассказали в министерстве.

Сейчас там завершают укладку настенной плитки, ведут пусконаладку инженерных сетей и устройство входной группы.

Все работы завершат к концу года.

Реконструкцию проводят по госпрограмме Подмосковья за счет бюджетных средств.