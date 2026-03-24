Хирургический корпус обновят в Лыткарине

Это не просто капитальный ремонт — это полное переосмысление медицинского пространства, где во главе угла стоят безопасность пациентов и качество лечения. Учитывая почтенный возраст постройки, работы начались с глубокой технической экспертизы. Инженеры провели дополнительные обследования всех несущих конструкций. В ходе реконструкции строители усиливают фундамент и стены, готовя здание к установке диагностического оборудования. Проект реконструкции кардинально меняет логистику и условия пребывания в стационаре.

«Вместо переполненных общих палат появятся светлые и просторные помещения. Каждый блок будет оборудован индивидуальным санузлом, что соответствует международным стандартам гигиены и комфорта. Полностью меняются инженерные системы — от современной системы вентиляции с фильтрацией воздуха до новых сетей водоснабжения и электропитания», — сообщили специалисты.

Особое внимание уделено отделениям реанимации, хирургии и травматологии. После открытия они будут оснащены новым операционным оборудованием, цифровыми мониторами слежения и современными наркозными аппаратами. Обновление фасада и кровли завершит облик современного медцентра, который станет украшением городского здравоохранения. Согласно графику, все технологические этапы будут завершены к началу 2027 года.