Хирургический корпус областной клинической больницы реконструировали в Подольске

В Подольске завершили реконструкцию хирургического корпуса областной клинической больницы. Здание находится на улице Батырева.

На объекте полностью завершили строительные работы.

«В реконструируемом корпусе разместилось реанимационное отделение и актовый зал. В ходе проводимых работ, отделение было соединено с приемным покоем регионального сосудистого центра и операционной через лифт, что позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств пациенту», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходили по региональной государственной программе. Их финансировали за счет бюджетных средств.

Корпус сейчас передают медицинскому персоналу больницы.