Хирургический корпус областной больницы отремонтируют в Одинцове в 2025 году

Капитальный ремонт хирургического корпуса областной больницы продолжается в Одинцове. Завершить работы планируют в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, капитальный ремонт проведут в здании на улице Маршала Бирзова. Стройготовность объекта уже превысила 70%.

«На объекте 125 рабочих и одна единица техники. Подрядчик завершает кровельные и фасадные работы, проводит устройство входных групп и монтаж окон, кроме того, на объекте ведется монтаж инженерных сетей», — добавили в ведомстве.

Работы проводят по госпрограмме за счет бюджета. В корпусе обустроят комфортабельные четырехместные палаты с современными санузлами. В учреждении появится аппарат МРТ, а также там расширят реанимацию.

Отделение станет пилотным в Подмосковье, где внедрят систему распределения пациентов при приеме на три потока «3Н».