Хирургический корпус городской больницы в Лыткарине отремонтируют к 2027 году
В Лыткарине активно продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса городской больницы, построенного в начале 1960-х годов. Уже завершены работы по демонтажу и проверке фундамента, а специалисты занимаются шприцеванием и гидроизоляцией основания здания.
Эти мероприятия являются ключевыми для обеспечения прочности и долговечности конструкции.
В ближайшее время начнутся черновые отделочные работы, включая возведение дополнительных стен, штукатурку, обновление фасадов, замену окон и кровли.
После завершения ремонта корпус будет соответствовать всем современным требованиям: планируется перепланировка помещений для создания комфортной среды, замена инженерных коммуникаций, а также капитальный ремонт фундамента, фасада и кровли.
Кроме того, в рамках обновления больницы будет закуплено новое медицинское оборудование и мебель. Работы планируют завершить к началу 2027 года, что позволит улучшить качество медицинских услуг для жителей города.