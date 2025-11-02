Хирургический корпус городской больницы в Лыткарине отремонтируют к 2027 году

В Лыткарине активно продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса городской больницы, построенного в начале 1960-х годов. Уже завершены работы по демонтажу и проверке фундамента, а специалисты занимаются шприцеванием и гидроизоляцией основания здания.

Эти мероприятия являются ключевыми для обеспечения прочности и долговечности конструкции.

В ближайшее время начнутся черновые отделочные работы, включая возведение дополнительных стен, штукатурку, обновление фасадов, замену окон и кровли.

После завершения ремонта корпус будет соответствовать всем современным требованиям: планируется перепланировка помещений для создания комфортной среды, замена инженерных коммуникаций, а также капитальный ремонт фундамента, фасада и кровли.