Хирурги в Реутове провели уникальную операцию по уменьшению желудка

В Реутове в клинической больнице врачи провели сложнейшую операцию по уменьшению желудка. Она прошла под руководством заведующего хирургическим отделением Валерия Иванюгина.

По словам Иванюгина, операция гарантирует эффективное снижение массы тела, позволяя пациентам терять от 60 до 80% лишнего веса в течение года или полутора лет. «Мы формируем небольшой желудок и перестраиваем желудочно-кишечный тракт так, что пища попадает в прямую кишку на два метра позже, чем в обычной ситуации», — рассказал он.

Этот радикальный метод применяется в случаях, когда другие способы снижения веса не приносят результата.

Операция длится около часа и проводится лапароскопическим методом, что исключает большие разрезы. После вмешательства пациентам назначается диета, а при отсутствии осложнений выписка из больницы возможна уже через четыре дня. Специалисты уверяют, что риск расхождения швов минимален.