Хирурги в Одинцове успешно удалили аппендикс беременной пациентке

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовской областной больнице врачи успешно удалили воспаленный аппендикс женщине на позднем сроке беременности. Беременность удалось сохранить, угрозы преждевременных родов нет.

Пациентка Александра поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. Операцию осложняли увеличенная матка, выраженный спаечный процесс и необычное расположение аппендикса. Операцию выполнили врач-хирург Ираклий Гогохия и заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, заведующий родильным домом Нарт Кунешко.

Отдельное внимание врачи уделяли ребенку. Специалисты регулярно проводили необходимые исследования и наблюдали за состоянием плода. По словам медиков, сейчас и мама, и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

Пациентку готовят к выписке. Дальше Александре предстоит продолжить наблюдение у специалистов. Рожать женщина также планирует в Одинцовском родильном доме.