Хирурги центра имени Бакулева провели в Дубне отбор пациентов на сложные операции

Ведущие специалисты научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева приехали в наукоград, чтобы отобрать пациентов на высокотехнологичные операции. Такая акция стала возможной благодаря договору между Дубненской больницей и центром.

Город посетили три специалиста — кардиохирурги и сосудистый хирург. Они провели осмотр и дали рекомендации 42 жителям наукограда. Часть пациентов направили на плановую операцию уже через неделю, а некоторым предстоит серьезная подготовка перед хирургическим вмешательством.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что Дубненская больница давно сотрудничает с сердечно-сосудистым центром хирургии имени Бакулева, но в этом году удалось перевести работу на новые рельсы. Если раньше пациентам приходилось самим ездить в Москву, теперь кардиохирурги и другие врачи будут приезжать к ним в Дубну.

«Это позволит повысить качество медицинской помощи в Дубне, а нашим жителям будет комфортнее и безопаснее», — подчеркнул Максим Тихомиров.

По словам главного научного сотрудника центра Ивана Ключникова, отбирать будут пациентов, которые нуждаются в хирургическом лечении в федеральном центре. Как правило, речь идет о высокотехнологичных операциях на открытом сердце и других сложных хирургических вмешательствах.