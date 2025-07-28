Хирурги спасли в Жуковском упавшего с самоката мужчину с переломами черепа

Подмосковные хирурги спасли 36-летнего мужчину, который упал с электросамоката в Жуковском и получил множественные переломы черепа — мозгового и лицевого отделов. Об этом сообщили в Минздраве МО.

«Операция продолжалась более трех часов, в ходе нее врачам пришлось практически снять кожу головы, как скальп, зафиксировать все переломы специальными крепежами, а затем вернуть кожу на место, восстановив прежний облик», — поделился врач отделения челюстно-лицевой хирургии Тамаз Тотладзе.

Сейчас состояние пациента стабильно, но для восстановления ему еще потребуется остаться в больнице.

Врачи напоминают, что при поездках на самокате не стоит забывать о соблюдении ПДД. Важно сохранять внимательность и избегать резких маневров. Для защиты лучше надевать шлем и другую экипировку.