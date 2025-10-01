Хирурги Раменской больницы спасли мужчину с множественными полипами в кишечнике

Врачи Раменской больницы спасли жизнь 31-летнему пациенту, поступившему с острой болью в животе, тошнотой и многократной рвотой. Первичный диагноз указывал на кишечную непроходимость, однако медики быстро установили, что причиной тяжелого состояния стал редкий генетический недуг.

Несколько лет назад мужчине диагностировали синдром Пейтца–Егерса — наследственное заболевание, при котором в желудке и кишечнике образуются множественные полипы.

Со временем они спровоцировали инвагинацию – опасное состояние, когда один участок кишки внедряется в другой. Это нарушает прохождение пищи и кровоснабжение, что способно привести к серьезным осложнениям.

«В ходе операции было выполнено расправление инвагинации, а после – три энтеротомии: рассечение стенки тонкого кишечника для извлечения полипов, нарушающих его проходимость. Кроме того, врачи провели две сегментарные резекции – удаление части кишечника, после чего восстановили непрерывность кишечного тракта. В результате оперативного лечения у пациента было удалено около 10 полипов размером от двух миллиметров до пяти сантиметров», – пояснил заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев.

Благодаря своевременному вмешательству состояние мужчины быстро стабилизировалось: уже через сутки после операции он начал самостоятельно передвигаться, а спустя несколько дней вернулся домой.

Теперь пациент будет наблюдаться у специалистов и проходить регулярные обследования, чтобы избежать рецидивов.

Врачи напоминают, что плановая диспансеризация помогает выявлять опасные заболевания на ранней стадии, когда их проще лечить.

